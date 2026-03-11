11.03.2026 17:36:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. März

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen ((10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall)

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall)

07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen (9.00 Presse- und Analystencall)

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung

21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

CHE: DSM-Firmenich, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Früjahr

12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/26

13:30 USA: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Euro-Zinsderivate-Kartell

10:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose Frühjahr

10:00 FRA: IEA, Ölmarktbericht

10:00 DEU: Pk Zukunftsquote 2025 - eine aktuelle Berechnung zum Haushalt vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und dem WWF Deutschland

u.a. mit Klimachefin WWF Deutschland, Viviane Raddatz und dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel

18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

DEU/NOR: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist nach Norwegen

DEU: Beginn eines zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa

CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

