TAGESVORSCHAU: Termine am 12. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk, 9.30 Uhr Analystenkonferenz))

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen (11.00 Uhr Call)

07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Call)

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung

15:30 USA: Chevron, Investor Day

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen (detailliert)

22:00 USA: Cisco, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25

00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

10:00 DEU: Helaba-Webkonferenz "Märkte und Trends 2026: Weltwirtschaft - Die Karten werden neu gemischt". Chefvolkswirtin, Dr. Gertrud Rosa Traud, stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor.

11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

