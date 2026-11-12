12.11.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.30 Pk)

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall)

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen (14.00 Online-Pk)

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall)

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk)

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Verband der chemischen Industrie (VCI), Q3-Konjunkturbericht

08:45 DEU: Brenntag, Capital Markets Day

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)

11:00 ESP: ACS, Capital Markets Day

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

16:30 USA: Kraft Heinz, Investor Day

17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

22:00 USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

22:00 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: DocMorris, Capital Markets Day

USA: Moderna, Analyst Day

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26

08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: BIP 9/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M.

09:00 DEU: Volkswagen startet Serienproduktion des ID. Tiguan im Werk Emden, u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD)

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung zu Klage von Meta und Tiktok gegen Aufsichtsgebühr

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

11:00 DEU: alltours stellt Geschäftsergebnisse und Sommerprogramm 2027 vor

DEU: Creditreform stellt Schuldneratlas 2026 vor

TUR: Abschluss des Gipfels der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei

BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel

LUX: Schlussanträge am EuGH zu Milliardenstrafe gegen Google wegen Wettbewerbsverstoß

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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