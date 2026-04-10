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10.04.2026 17:36:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
11:00 DEU: Volkswagen, Auslieferungen Q1
13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
17:00 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26
17:30 DEU: Porsche AG, Pre-Close Call Q1/26
17:50 FRA: LVMH, Q1-Umsatz
22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/26
08:00 DEU: Inlandstourismus 2/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26
14:00 POL: Handelsbilanz 2/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen»
+ 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)
18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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