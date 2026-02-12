|
12.02.2026 17:38:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Februar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen
07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig)
08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen (detailliert)
12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen
14:00 DEU: Hornbach, Pre Close Call "Trading Statement"
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025
08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26
08:00 DEU: Insolvenzen 11/25
08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25
08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)
08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25
14:00 POL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Realeinkommen 1/26
EUR: Fitch Ratingergbnis Italien
SONSTIGE TERMINE
13:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC)
Die Veranstalter erwarten eine «Sicherheitskonferenz der Superlative». Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem werden etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt werden der Umbruch der Weltordnung und die Krise in den transatlantischen Beziehungen sowie der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg stehen.
+ 13.30 Eröffnung der Konferenz
+ 13.45 Rede Friedrich Merz
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia
LUX: Eurostat veröffentlicht Daten zu LNG-Importen aus Russland Jahr 2025
°
