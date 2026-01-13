13.01.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungszahlen

DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25

08:00 DEU: Inlandstourismus 11/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026

10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)

11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schlüssel zur Mobilität von Morgen»

DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen