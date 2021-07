TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/21

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

13:30 DEU: Volkswagen, Vorstellung neue Konzernstrategie "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" (online)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

10:00 DEU: Destatis: Online-Pressegespräch: Lage der deutschen Wirtschaft im 2. Quartal 2021

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH urteilt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben?, Karlsruhe

08:40 DEU: BGH verkündet erstes Urteil zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen Daimler wegen des "Thermofensters" in Diesel-Autos

10:30 DEU: Pk Bankenverband BVR: "Jahresabschluss der genossenschaftlichen Finanzgruppe" und aktuelle politische sowie bankfachliche Themen

11:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Studie zur Vorstandsvergütung

11:00 DEU: Online-Pk der fox e-mobility AG zu Design der neuen vollelektrischen Auto-Familie MIA 2.0

11:15 DEU: Eröffnung eines digitalen Testfeldes für autonomes Fahren von Schienenfahrzeugen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

