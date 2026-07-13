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13.07.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
DEU: Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 5/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26
SONSTIGE TERMINE
EUR: EU-Außenministertreffen
EUR: EU-Staaten bestätigen voraussichtlich die Fluggastrecht-Reform
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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