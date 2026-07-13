13.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

DEU: Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 5/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26

SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Außenministertreffen

EUR: EU-Staaten bestätigen voraussichtlich die Fluggastrecht-Reform

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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