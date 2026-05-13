|
13.05.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Mai
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen
06:55 DEU: Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day
07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk)
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz))
07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (11.30 Pk)
07:00 DEU: Init, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen
07:00 DEU: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen
07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Sixt, Q1-Zahlen
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)
07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen
07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen und HV (10.00 Uhr)
08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen
08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen
08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen
08:30 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen
08:30 JPN: Softbank, Jahreszahlen
09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung
09:25 JPN: Nissan Motor, Jahreszahlen
10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung
10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung
10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung
10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung
10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung
10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung
10:00 DEU: Aumovio, Hauptversammlung
10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung
11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen
11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung
11:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung
12:30 GBR: Unilever, Hauptversammlung
17:00 DEU: SAP-SAPPHIRE, Finanzanalystenkonferenz in Orlando, Florida
18:00 USA: AMD, Hauptversammlung
18:00 USA: Intel, Hauptversammlung
22:30 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Einhell, Q1-Zahlen
NLD: Mediaforeurope (MFE), Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 3/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 4/26
08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Q1/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/26
08:00 ROU: BIP Q1/26 (vorab)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 3/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 4/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Ölmarkt-Bericht für Mai vor
10:00 DEU: Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen Euro, Kiel
10:00 DEU: Entscheidung im Verfahren zur «Milka»-Schokoladentafel, Bremen
CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.