12.03.2026 17:37:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 13. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.

DEU: Allianz, Geschäftsbericht

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26

08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025

08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: BIP 1/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26

13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26

14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU/NOR: Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen

+ 09.10 Besuch Andoya Space Port

+ 10.30 Pk Merz/Støre

+ 14.40 Besuch der Übung Cold Response zusammen mit Støre und dem kanadischen Premierminister Mark Carney

+ 15.25 Pk Merz/Støre/Carney

DEU: Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa

12:00 FRA: Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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