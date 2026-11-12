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12.11.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)
07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26
08:00 DEU: Insolvenzen 8/26
08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)
08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26
08:30 CHE: Importpreise 10/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)
10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26
10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26
11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)
14:00 POL: Handelsbilanz 9/26
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26
17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26
SONSTIGE TERMINE
08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen
09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.
09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.
DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal
IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.