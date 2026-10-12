|
12.10.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Oktober
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26
10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen
12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3/26
CHE: Lonza, Kapitalmarkttag
USA: Applied Materials, Investorentag
USA: Workday, Investorentag
USA: Apple, Vorstellung einer neuen Produktkategorie
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26
01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26
USA: IWF, Wirtschaftsausblick und globaler Finanzstabilitätsbericht
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung
DEU: Deutscher Arbeitgebertag u.a. mit Kanzler Merz. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.