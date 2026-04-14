TAGESVORSCHAU: Termine am 14. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig) (15.00 Call)

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

12:00 USA: Blackrock, Q1-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz

USA: Boeing, Auslieferungen 3/26

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26

06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 3/26

08:00 DEU: Insolvenzen 1/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

10:00 FRA: IEA, Ölmarkt Monatsbericht

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26

16:15 USA: IWF veröffentlicht Bericht zur globalen Finanzstabilität

SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

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