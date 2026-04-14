|
14.04.2026 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 14. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. April
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz
07:30 DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig) (15.00 Call)
08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference
10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung
12:00 USA: Blackrock, Q1-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung
14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26
14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung
14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung
18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz
USA: Boeing, Auslieferungen 3/26
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 3/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26
06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU: Großhandelspreise 3/26
08:00 DEU: Insolvenzen 1/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
10:00 FRA: IEA, Ölmarkt Monatsbericht
14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26
16:15 USA: IWF veröffentlicht Bericht zur globalen Finanzstabilität
SONSTIGE TERMINE
09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg
17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin
CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.