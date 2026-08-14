|
14.08.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 14. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. August
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26
15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
16:00 USA: Lagerbestände 6/26
SONSTIGE TERMINE
--
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.