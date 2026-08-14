14.08.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 14. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. August

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26

08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 6/26

SONSTIGE TERMINE

--

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen