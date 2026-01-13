13.01.2026 17:36:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Audi, Auslieferungen Q4/25

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz)

13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25

00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige-Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk EY Real Estate zu Präsentation Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026

DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche in Berlin

+ 1100 Eröffnungs-Pk unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied

DEU: FUTURE EUROPE Konferenz 2026 des International Bankers Forum

Bei der Konferenz diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die digitale Souveränität Europas und die Weiterentwicklung der Spar- und Investitionsunion.

16:30 USA/DNK: Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt treffen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio zu einem Gespräch über Grönland im Weißen Haus zusammen.

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

