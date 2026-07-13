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13.07.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen
14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 6/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 6/26
08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26
08:30 CHE: Importpreise 6/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Halbjahres-Pk des Handelsverband Deutschland (HDE)
10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin
USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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