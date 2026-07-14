14.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Evotec Telefonkonferenz Eckdaten H1/Prognosesenkung

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 6/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 6/26

08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26

08:30 CHE: Importpreise 6/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Halbjahres-Pk des Handelsverband Deutschland (HDE)

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin

USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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