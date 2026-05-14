14.05.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. Mai

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz

08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen

11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung

13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 3/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen

USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi

HINWEIS

DEU: Feiertag, Börse geöffnet

DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen