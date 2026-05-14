TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz

08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen

11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung

13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 3/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen

USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi

HINWEIS

DEU: Feiertag, Börse geöffnet

DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen

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