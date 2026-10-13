13.10.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Oktober

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Note Q3/265

10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid

12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q3/26

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Airbus, Pre-Close-Call Q3/26

USA: Accenture, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26

03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26

04:00 THA: IWF-Jahrestagung, Veröffentlichung Fiscal Monitor

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 9/26

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Realeinkommen 9/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26

20:00 USA: Fed Beige-Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag mit Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz

+ 14.05 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat

DEU: Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung will Finanzprognose für 2027 veröffentlichen

14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium

14:00 DEU: Jahrestagung 2026 des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) u.a. mit Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen