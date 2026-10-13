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13.10.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Note Q3/265
10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid
12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q3/26
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Airbus, Pre-Close-Call Q3/26
USA: Accenture, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26
03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26
04:00 THA: IWF-Jahrestagung, Veröffentlichung Fiscal Monitor
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 9/26
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Realeinkommen 9/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26
20:00 USA: Fed Beige-Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag mit Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz
+ 14.05 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat
DEU: Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung will Finanzprognose für 2027 veröffentlichen
14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium
14:00 DEU: Jahrestagung 2026 des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) u.a. mit Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU)
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi
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