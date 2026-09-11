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11.09.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 14. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 14. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26
14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon»
Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen.
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien
USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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