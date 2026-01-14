14.01.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen

10:00 GBR: Next, Hauptversammlung

12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung

USA: First Horizon, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 12/25

08:00 GBR: BIP 11/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

09:55 DEU: BIP 2025 (10.00 Pk)

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25

12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt zur Erstattung von Provision bei Flugstreichung

10:00 DEU: Game-Verband und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) stellen Studie zur deutschen Computerspiele-Branche vor

10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen

11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Es ist ein Fehler aufgetreten!

