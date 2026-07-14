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14.07.2026 17:37:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz
06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen
07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen
07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz
07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2
07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz
07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen
11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen
13:30 USA: Blackrock, Q2-Zahlen
NLD: Airbus, Pre-Close Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26
04:00 CHN: BIP Q2/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Index 7/26
14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: EU-Gericht urteilt im Markenrechtsstreit von OpenAI
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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