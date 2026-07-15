15.07.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen

07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: Blackrock, Q2-Zahlen

NLD: Airbus, Pre-Close Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26

04:00 CHN: BIP Q2/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 7/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26

15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EU-Gericht urteilt im Markenrechtsstreit von OpenAI

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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ATX mit Verlusten -- DAX fällt unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.
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