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14.05.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/26
07:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen (10.00 Call)
07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)
14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung
14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26
15:15 USA: Industrieproduktion 4/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte,
Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026
10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street geht es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.