|
15.10.2026 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Oktober
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 SWE: Nordea, Q3-Zahlen
07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz
07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz
07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz
07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen
07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht
09:30 DEU: Munich Re, Online-Pk zum Rückversicherer-Treffen, Baden-Baden
10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk
13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)
08:00 GBR: BIP 8/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 8/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 8/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
16:00 USA: Lagerbestände 8/26
18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim
11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)
12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte
GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London
BEL: EU-Gipfel bis 16.10.26
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen letztlich -- ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.