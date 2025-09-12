12.09.2025 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 15. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. September 2025

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25

04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25

16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey

SONSTIGE TERMINE

DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)

11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

