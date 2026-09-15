15.09.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 15. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 15. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26

11:00 DEU: ZEW-Index 9/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)

14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»

13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU

DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)

DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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