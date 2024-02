TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Februar 2024

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech , Jahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (8.15 h Analystencall)

07:30 FRA: EDF, Jahreszahlen

07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Group, Auslieferungen 1/24

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 1/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 1/24

08:00 DEU: Insolvenzen 11/23

08:30 CHE: BFS: Industrie- und Bauproduktion Q4/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig)

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Auftakt 60. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), München

+ 10.30 Impulsvortrag Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Rahmen des Panels «Conversation on Research Security»

+ 11.00 Presseclub-Forum zur Münchner Sicherheitskonferenz

+ 13.00 Eröffnung

+ 16.30 Diskussionsveranstaltung mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zum Thema «Partnerships Deserted: Resetting Strategies for a Stable Sahel»

+ 18.30 Townhall mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zum Thema «Build to Last: Towards a Comprehensive Recovery Plan for Ukraine»

09:30 DEU: Wirtschaftsforum zur Münchner Sicherheitskonferenz mit Siegfried Russwurm (Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie), Carsten Breuer (Generalinspekteur der Bundeswehr ), Manfred Hader (Senior Partner Roland Berger), Sara Nanni (Grünen-Obfrau Verteidigungsausschuss), Prof. Carlo Masala (Universität der Bundeswehr), Florian Seibel (CEO Quantum-Systems), Celia Pelaz (CDO Hensoldt AG), Wolfram Hatz (Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft)

11:30 DEU: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eröffnet den Neubau in der Produktion von Daiichi Sankyo, Pfaffenhofen an der Ilm

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Berlin

DEU: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Handel auf

DEU: Beginn Streik bei französischer Bahn - Behinderungen in Verkehr nach Deutschland erwartet

19:30 FRA: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Es soll ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet werden.

HINWEIS

CHN: China, Feiertag Börse geschlossen

°