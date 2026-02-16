|
16.02.2026 06:04:43
TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
HINWEIS
USA / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
