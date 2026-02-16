16.02.2026 06:04:43

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

HINWEIS

USA / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

