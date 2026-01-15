15.01.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025

07:00 NOR: Aker BP ASA, Q4-Umsatz

09:00 DEU: Porsche, Auslieferungen 2025

10:00 DEU: voraussichtlich Daimler Truck, Q4- und Jahresabsatz

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

15:15 USA: Industrieproduktion 12/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26)

10:00 EUR: Online-Pressebriefing der Eurogruppe und dem ECOFIN mit Staatssekretärin Schwamberger

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

