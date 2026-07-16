16.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025

06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, vorläufige Q2-Zahlen

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor Manufacturing, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Renk, Pre-Close Call Q2

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26

08:00 GBR: Bauproduktion 5/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26

08:00 GBR: BIP 5/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:00 USA: Lagerbestände 5/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26

SONSTIGE TERMINE

07:00 FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) legt den Bericht 2026 zur weltweiten Versorgung mit kritischen Rohstoffen vor

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Kündigung bei Fitnessstudio-Vertrag

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Halbteilungsgrundsatz beim Kauf eines Einfamilienhauses

10:00 DEU: Pharmakonzern Merck eröffnet neues Prüfzentrum für Arzneimittelfreigabe

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.
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