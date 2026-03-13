13.03.2026 17:37:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen

10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig

16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung

CHE: Tecan, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

14:00 POL: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Empire State Bericht 3/26

14:15 USA: Industrieproduktion 2/26

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München

Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

FRA: Handelsgespräche zwischen den USA und China in Frankreich

US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer treffen den Vize-Ministerpräsidenten von China He Lifeng für Handels- und Wirtschaftsgespräche in Paris.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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