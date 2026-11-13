13.11.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. November

^

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26

14:30 USA: Empire State Index 11/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.

Mit Eröffnungsreden von EZB-Vize-Präsident Boris Vuj?i? und DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, erwartet werden zudem u.a. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel

PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen