16.11.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26

14:30 USA: Empire State Index 11/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.

Mit Eröffnungsreden von EZB-Vize-Präsident Boris Vuj?i? und DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, erwartet werden zudem u.a. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel

PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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