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16.11.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 16. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day
USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26
03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26
05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26
14:30 USA: Empire State Index 11/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.
Mit Eröffnungsreden von EZB-Vize-Präsident Boris Vuj?i? und DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, erwartet werden zudem u.a. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe
11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter
DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen
DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf
BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel
PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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