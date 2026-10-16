16.10.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag

THA: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

+ mit Teilnahme Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD)

+ Informelles Gespräch mit IWF-Chefin Georgieva und Fed-Chef Warsh

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

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Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
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