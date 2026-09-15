15.09.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. September

^

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

USA: Salesforce, Investor Day

USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26

14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:00 USA: Lagerbestände 7/26

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen

13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung

DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche gaben im Dienstagshandel etwas nach. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen