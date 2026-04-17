|
17.04.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 17. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. April
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen
09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung
10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung
13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen
15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.