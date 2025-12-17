|
TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
22:00 USA: Micron, Q1-Zahlen
USA: General Mills, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25
16:00 USA: Lagerbestände 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin
18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Westbalkan, Belgien
FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht den Jahresbericht zum Kohlemarkt 2025
ERU: EU-Kommission stellt Vorschläge für eine umweltfreundliche Industrie vor
