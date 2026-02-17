TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26

12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Empire State Bericht 2/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

HINWEIS

CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

