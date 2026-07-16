16.07.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitg, den 17. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 5/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 5/26

10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion 6/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: US-Präsident Donald Trump hält eine Rede an die Nation

09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?

09:00 DEU/FRA: Deutsch-Französische Regierungskonsultationen: Minister- und Verteidigungsrat

+ 15.15 gemeinsame Pk von Bundeskanzler Merz und Staatspräsident Macron

BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

BEL: EU-Kommission stellt Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors vor

BEL: EU-Kommission stellt Energiepaket vor

IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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