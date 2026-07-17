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17.07.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitg, den 17. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz
08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen
13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 5/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 5/26
10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig)
15:15 USA: Industrieproduktion 6/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
03:00 USA: US-Präsident Donald Trump hält eine Rede an die Nation
09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?
09:00 DEU/FRA: Deutsch-Französische Regierungskonsultationen: Minister- und Verteidigungsrat
+ 15.15 gemeinsame Pk von Bundeskanzler Merz und Staatspräsident Macron
BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
BEL: EU-Kommission stellt Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors vor
BEL: EU-Kommission stellt Energiepaket vor
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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