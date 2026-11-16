16.11.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 17. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 AUT: Asta Energy Solutions, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026"

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day

17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

USA: Microsoft, Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20.11.26)

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26

15:15 USA: Industrieproduktion 10/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 9/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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