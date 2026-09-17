17.09.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 17. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 17. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen

10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030

15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London

17:00 USA: Intuit, Investor Day

DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag

DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag

NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Hausverkäufe 8/26

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten

10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe

12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)

14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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