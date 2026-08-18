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18.08.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen
10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)
10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.
11:30 CHN: Xiaomi, Q2-Zahlen
12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen
DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/26 und 1. Halbjahr 2026
08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte
Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach
Wirtschaftszweigen) Q2/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
15:15 USA: Industrieproduktion 7/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26
SONSTIGE TERMINE
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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