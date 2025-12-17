|
17.12.2025 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Dezember 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Bertrandt, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
GBR: Accenture, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Realeinkommen 11/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schufa-Speicherfristen für erledigte Zahlungsstörungen
11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025
SONSTIGE TERMINE
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.