TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Bertrandt, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen

17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen

GBR: Accenture, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 11/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Bauproduktion 10/25

13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Realeinkommen 11/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schufa-Speicherfristen für erledigte Zahlungsstörungen

11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

