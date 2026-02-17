17.02.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Februar

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen

22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen

22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Carrefour, Capital Markets Day

USA: Edison International, Q4-Zahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25

15:15 USA: Industrieproduktion 1/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin

HINWEIS

SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen