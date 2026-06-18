18.06.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung

10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung

10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026

13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn

NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 CHE: Handelsbilanz 5/26

08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26

08:00 DEU: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer

11:00 EUR: Bauproduktion 4/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 5/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

BEL: EU-Gipfel, Brüssel

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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