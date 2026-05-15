|
15.05.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. Mai
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen
16:00 SWE: Tele2 AB, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 4/26
09:00 CHE: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: NAHB-Index 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Hybrides Internationales Forschungsforum für Geldpolitik
Die Europäische Zentralbank (EZB) veranstalten gemeinsam mit dem Euro Area Business Cycle Network (EABCN) und das Federal Reserve Board 14. Internationale Forschungsforum für Geldpolitik.
09:00 DEU: Online-Pk Klima-Allianz Deutschland e.V. zum Gebäudemodernisierungsgesetz
12:00 DEU: Round Table zu «Wie Deutschlands Infrastruktur-Wende gelingt»
u.a. mit DIW-Chef Marcel Fratzscher. Veranstalter ist die Anwaltskanzlei Gleiss Lutz.
13:00 DEU: Internationales WDR Europaforum auf re:publica «Hard?Times, Soft Power?-?Europas?Rolle?in?der Weltunordnung» mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel
DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel
FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Paris
FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.