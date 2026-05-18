18.05.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. Mai

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

16:00 SWE: Tele2 AB, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 4/26

09:00 CHE: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: NAHB-Index 5/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrides Internationales Forschungsforum für Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) veranstalten gemeinsam mit dem Euro Area Business Cycle Network (EABCN) und das Federal Reserve Board 14. Internationale Forschungsforum für Geldpolitik.

09:00 DEU: Online-Pk Klima-Allianz Deutschland e.V. zum Gebäudemodernisierungsgesetz

12:00 DEU: Round Table zu «Wie Deutschlands Infrastruktur-Wende gelingt»

u.a. mit DIW-Chef Marcel Fratzscher. Veranstalter ist die Anwaltskanzlei Gleiss Lutz.

13:00 DEU: Internationales WDR Europaforum auf re:publica «Hard?Times, Soft Power?-?Europas?Rolle?in?der Weltunordnung» mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Paris

FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen